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Состоялась первая личная беседа в телефонном формате президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом

Байден в  разговоре с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев. Об этом по итогам разговора с президентом США сообщил Зеленский.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании ввел персональные санкции против лиц, которых подозревают в организации контрабанды. 

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

С 5 апреля в Киевской области начнут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия

Сегодня, 2 апреля, во время минометного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм одна из мин попала в гражданский дом в населенном пункте Красногоровка. В результате обстрела осколочное ранение получил местный житель 1962 года рождения. 

Совет национальной безопасности и обороны Украины разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки РФ по дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению главы Минздрава Максима Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150, сообщил народный депутат Дмитрий Гурин (фракция «Слуга народа»).

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы так называемой «ЛНР».

Печерский районный суд Киева отложил до 7 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому из-за его неявки на заседание.

Десятки человек погибли в результате железнодорожной аварии на восточном побережье Тайваня. 

Укрзализныця отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно и привела к схождению 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье.

Единоличникам, которые самостоятельно обрабатывают собственные земельные участки общей площадью более 2 га и получают доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, необходимо подавать декларации об имущественном состоянии и доходах, заявили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

В Запорожье с субботы, 3 апреля, усиливаются карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщил мэр города Владимир Буряк.

Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.

В Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 19893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1164 больных коронавирус. 

Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030.

В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) опровергают информацию о принятии незаконных решений о возвращении физическому лицу арестованных средств и заявляют о невозможности работы после изъятия правоохранителями документов в ходе обысков в четверг.
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