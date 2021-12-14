14 декабря Украина чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время в Украине 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и около 56 тысяч человек с инвалидностью в результате аварии.

Суд в Беларуси вынес приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому – мужу экс-кандидата в президенты республики на выборах 2020 года Светланы Тихановской. Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное оплатное изъятие земельных участков у их собственников в случае возникновения общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.

За сутки 13 декабря в Украине зафиксировано 7 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19.

Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по изготовлению фейковых COVID-сертификатов.