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14 декабря Украина чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время в Украине 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и около 56 тысяч человек с инвалидностью в результате аварии.

Суд в Беларуси вынес приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому – мужу экс-кандидата в президенты республики на выборах 2020 года Светланы Тихановской. Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное оплатное изъятие земельных участков у их собственников в случае возникновения общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.

За сутки 13 декабря в Украине зафиксировано 7 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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