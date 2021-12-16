Суд в России раскрыл информацию о поставке продовольствия российской армии, размещенной в самопровозглашенных сепаратистских республиках на востоке Украины. Как сказано в приговоре районного суда в Ростове, размещенным на позициях сепаратистов российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Москва присутствие своих солдат в Донбассе всегда отрицала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление тезиса о поставках продуктов российским военнослужащим в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в приговоре одного из ростовских судов – это ошибка составителей текста.

ЮНЕСКО внесла традиционный крымскотатарский орнамент «орьнек» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В ходе спецоперации в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации «Исламское государство». По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.

В парламенте создана межкомитетская рабочая группа по подготовке комплексных законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.