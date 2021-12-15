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В России украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме, сообщил адвокат Николай Полозов. Цимбалюк рассказал, что его преследуют в Российской Федерации за якобы разжигание межнациональной розни в отношении россиян.

Кабмин продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

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