В России украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме, сообщил адвокат Николай Полозов. Цимбалюк рассказал, что его преследуют в Российской Федерации за якобы разжигание межнациональной розни в отношении россиян.

Кабмин продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Приватбанк активирует оформление специальной цифровой карты єПідтримка, чтобы клиенты банка стали первыми, кто получает государственную помощь.

Украина присоединится к Глобальной сети COVID-сертификатов. Украинский COVID-сертификат будут принимать более чем в 80 странах мира.

Верховная Рада поддержала переименование города Владимир-Волынский во Владимир.

С сегодняшнего дня пограничники могут осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и транспорта.