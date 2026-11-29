Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2026 року, становлять близько 1 653 465 осіб, зокрема 2 479 осіб – за минулу добу.Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також армія РФ втратила 12 521 (+4) танк, бойових броньованих машин – 26 047 (+9), артилерійських систем – 52 943 (+43), РСЗВ – 2 313 (+1), засобів ППО – 1 783 (+1), літаків – 456, гелікоптерів – 356, наземних робототехнічних комплексів – 3 261 (+8), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 625 223 (+1 547), крилатих ракет – 5 278, кораблів та катерів – 36, підводних човнів – 2, автомобільної техніки та автоцистерн – 181 925 (+598), спеціальної техніки – 4 962 (+4).

Дані уточнюються.