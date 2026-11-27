У ніч проти 27 листопада російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі, енергетичних об’єктах, цивільних підприємствах і житлових будинках у дев’яти областях України. Унаслідок атак одна людина загинула, щонайменше шестеро дістали поранення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

На Дніпропетровщині російські війська атакували залізничні станції у Кривому Розі та Кам’янському, а також дві вугільні шахти. Пошкоджено тепловози. На Вінниччині та Кіровоградщині під ударами опинилися електропідстанції, зокрема ті, що забезпечують роботу залізниці.

У Запоріжжі, Київській та Миколаївській областях росіяни атакували цивільний бізнес — виробничі й складські приміщення.

В Ізюмі Харківської області внаслідок удару безпілотників загорівся багатоквартирний будинок. П’ятеро людей постраждали. На Одещині пошкоджено приватний будинок, а на Сумщині — гуртожиток і житловий будинок.