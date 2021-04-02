Укрзализныця отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно и привела к схождению 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе общества.

Предварительные выводы служебного расследования причин аварии – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

В частности, комиссия Укрзализныци обнаружила технологические нарушения при производстве путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета.

По указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство.

Так, от выполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главного инженера службы пути и других руководителей регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

Напомним, 29 марта сошли с рельсов вагоны поезда №732 Киев – Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от Запорожья. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.