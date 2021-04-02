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Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании ввел персональные санкции против лиц, которых подозревают в организации контрабанды. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Вы, наверное, слышали словосочетание «черная пятница». Это день большой распродажи, когда люди получают возможность купить различные товары с большой скидкой. В Украине появилась своя версия «черной пятницы». В этот день лица, занимавшиеся «большой распродажей» стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, которые торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам. Украинская «черная пятница» проходит не раз в год, а почти каждую неделю. И сегодня, после очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, «черная пятница» наступила для ряда физических и юридических лиц», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что прежде всего речь идет о контрабанде. «Это экономический терроризм против Украины. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, которые недополучил государственный бюджет. Из них более 100 млрд - вследствие неэффективной работы таможни», – заявил президент.

«Сегодня, впервые в истории Украины, введены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня - это первая десятка, но точно не последняя», – заявил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. «А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования», – подытожил он.
ForUm

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