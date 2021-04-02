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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНИАН.

«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской продолжающейся агрессии на Донбассе и в Крыму», - отмечается в заявлении.

«Они также обсудили важность тесного сотрудничества Соединенных Штатов и Украины с целью сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе», - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.  

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
ForUm

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