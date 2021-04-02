Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Представитель НАТО заявил, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

«Союзники поделились своей обеспокоенностью недавней масштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены нарушениями Россией режима прекращения огня, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе», - сказал он.

«Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности», - добавил представитель НАТО.

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.