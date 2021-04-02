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Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030, сообщает Гражданская сеть Опора.

Так, окружная избирательная комиссия перечисляла бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Александра Шевченко. Члены ОИК пересчитали бюллетени и подтвердили количество 377. Впоследствии член ОИК от «Слуги народа» заявил, что ему сообщили люди, которые смотрели трансляцию, о неправильных результатах подсчета. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени за Шевченко – их оказалось 277. Отдельные члены ОИК обвинили члена от «Слуги народа» в похищении бюллетеней, но проверка стрима Опоры показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе. На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия.

Кроме того, комиссия обнаружила, что выписки из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей.

Также отсутствует решение участковой избирательной комиссии о включении в выписки  реестра избирателей, отсутствуют собственноручно написанные заявления избирателей о включении в реестр избирателей, отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья избирателей, включенных в выписки из реестра избирателей. Таким образом, комиссия установила, что количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% количества избирателей, получивших избирательные бюллетени. На основании этого окружная избирательная комиссия признала голосование на участке №261030 недействительным.

 

Напомним, окружная избирательная комиссия начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. По состоянию на 8:00 были пересчитаны бюллетени на 5 участках.

Утром 2 апреля Комиссия определяла недействительными результаты голосования на участке №261027 из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших ящиках

28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия «Слуга народа») – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия «За майбутне») – 29,52%, на третьем – «свободовец» Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.

с 29 на 30 марта около полуночи председатель окружной избирательной комиссии покинул помещение. Около 2:00 30 марта в полицию поступило анонимное сообщение о якобы «заминировании» здания ОИК, но взрывчатки не нашли.

«Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов.

Кандидат в народные депутаты Руслан Кошулинский потребовал признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, исходя из «многочисленных нарушений и сложившейся ситуации».
ForUm

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