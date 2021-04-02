Состоялась первая личная беседа в телефонном формате президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Президент США отметил, что для него очень важна Украина.

Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии - это сложная ежедневная работа. В этом контексте Байден отметил, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами.

«Украина и США стоят плечом к плечу, когда речь идет об укреплении наших демократий. Я предан идее реформирования Украины, улучшению прозрачности и достижению мира», - отметил Зеленский.

Президенты также акцентировали внимание на важности борьбы с олигархатом. Зеленский отметил, что политика Украины направлена ​​на системную деолигархизацию.

Зеленский подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине. В частности, отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформы судопроизводства, а также реформировании Конституционного суда.

Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы.

«Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове», - отметил Зеленский и пригласил Байдена принять участие в первом саммите инициативы и посетить Украину в день ее независимости.

Президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.

Глава Украинского государства также отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.

Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Как ранее сообщал ForUm, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.