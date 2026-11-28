Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський заявив про тиск на потенційних покупців нерухомості дорожнього фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» у Львові. За його словами, втручання місцевої влади, кримінальні провадження та арешт майна могли зірвати конкуренцію на аукціоні й завадити продажу об’єкта за справедливою ринковою ціною.

Про це Перцовський написав у Facebook у суботу, коментуючи результати торгів на платформі «Прозорро.Продажі». У них взяли участь лише дві компанії, а ціна зросла зі стартових 36 млн грн до 90 млн грн.

«Без прямого втручання не обійшлось: публічні залякування учасників, поспіхом відкриті кримінальні провадження та й в останній момент – також поспіхом видана ухвала про арешт майна», – заявив керівник «Укрзалізниці». На його думку, таким чином могли уникнути справжньої конкуренції та продажу нерухомості за максимально можливою ціною.

Перцовський повідомив, що компанія вже оскаржила арешт майна. Із понеділка «Укрзалізниця» планує з'ясовувати, хто міг організувати тиск на учасників торгів і з якою метою. Компанія, за його словами, домагатиметься усунення перешкод для продажу майна за справедливою ринковою ціною.

Як приклад успішного аукціону без втручання місцевої влади Перцовський навів продаж будівлі магазину у Смілі. Там за нерухомість змагалися покупці, а ціна зросла з 13 млн грн до 82 млн грн.

Керівник «Укрзалізниці» наголосив, що компанія гостро потребує коштів для виплати зарплат залізничникам, захисту працівників і відновлення локомотивів, вагонів та вокзалів. Саме тому майно продають через відкриті торги, які мають забезпечити рівні умови для всіх учасників.

Напередодні аукціону міський голова Львова Андрій Садовий заявив про готовність міста викупити спорткомплекс за його оціночною вартістю – понад 36,5 млн грн. За словами мера, він обговорював це питання з керівництвом «Укрзалізниці» та профільним міністром. Місто хотіло б отримати об'єкт в управління, зберегти його спортивне призначення та облаштувати, зокрема, простір для занять ветеранів.

Перцовський, однак, розкритикував дії міської влади, зіставивши заяви про підтримку залізничників із витратами компанії на оренду землі у Львові. За його даними, земельні платежі для «Укрзалізниці» зросли з 3,4 млн грн у 2024 році до 119 млн грн у 2025-му, а у 2026 році мають становити 129 млн грн.

Водночас очільник компанії заявив, що не заперечує проти передачі спорткомплексу громаді, якщо місто готове заплатити справедливу для залізничників ціну. Він також зазначив, що стартова вартість об'єкта не обов'язково відповідає його ринковій ціні, та висловив сподівання домовитися із Садовим.

За даними «Прозорро.Продажі», переможцем аукціону стало львівське ТОВ «Вектор Естеіт», створене у грудні минулого року зі статутним капіталом 300 тис. грн. Його засновник – Григорій Толопка. Компанія одразу запропонувала за нерухомість 90,009 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Енергоінвест», яке запропонувало 38 млн грн і відмовилося підвищувати ставку.