Совет национальной безопасности и обороны Украины разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки РФ по дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям «Запад-2021».

По словам Данилова, Аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий. «РФ, к сожалению, не намерен прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе», - отметил он, добавив, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Секретарь СНБО Украины выразил благодарность канадской стороне за всестороннюю помощь нашей стране. «Канада - это наш надежный друг и партнер», - сказал он.

В свою очередь посол отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

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