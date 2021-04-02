В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) опровергают информацию о принятии незаконных решений о возвращении физическому лицу арестованных средств и заявляют о невозможности работы после изъятия правоохранителями документов в ходе обысков в четверг.

1 апреля в офисе АРМА и по месту жительства отдельных должностных лиц органа представители правоохранительных ведомств провели следственные действия в рамках расследования уголовного производства. Последнее касается возвращения физическому лицу арестованных средств в сумме около 400 тыс. долларов на основании судебного решения, которое, по версии следствия, было поддельным.

«Следует отметить, что АРМА подробно объясняло порядок и основания своих действий по этому делу, публично заявляло о готовности предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы, а также выражало заинтересованность в беспристрастном расследовании для выяснения реальной картины событий и круга злоумышленников», - заявили в агентстве.

Там утверждают, что во время проведения следственных действий сотрудники АРМА всесторонне сотрудничали с представителями уполномоченных структур, предоставляя все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

«В то же время в ходе обысков в помещении центрального аппарата АРМА сотрудниками правоохранительных органов был изъят ряд документов, в частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами, отсутствие которых в оригинале делает невозможным выполнение АРМА возложенных на нее законом задач», - заявили в агентстве.

Отмечается, что эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились указанные следственные действия, цель их изъятия неизвестна и непонятна.

Нацагентство отмечает, что не принимало незаконных решений о возвращении физическому лицу арестованных средств, а действовало исключительно в рамках имеющихся полномочий.

Как сообщал ForUm, 1 апреля следователи Государственного бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ в рамках уголовного производства провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.