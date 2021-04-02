Во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики, сообщила пресс-служба МВД.

«Это стало возможным благодаря реализации совместного украинско-французского авиационного контракта с компанией «Airbus Helicopters», - отмечается в сообщении.

«Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше – Киевщина и вся Украина», - заявил министр Арсен Аваков.

По его словам, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы – медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

Ранее Аваков презентовал карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена бригада медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.

Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться и во время спасательных операций и тушения пожаров.

На дежурство станет 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond.

Напомним, ранее Аваков сообщил, что по совместной инициативе МВД и Минздрава в Украине восстанавливается система аэромедицинской эвакуации.