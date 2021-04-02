Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению главы Минздрава Максима Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150, сообщил народный депутат Дмитрий Гурин (фракция «Слуга народа»).
«Кроме других, 33 подписи принадлежат депутатам фракции СН, включая подпись председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого – за что отдельная благодарность за позицию», - написал он в Facebook.
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