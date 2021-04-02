Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 Глава государства подписал 2 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

Анонсируя начало работы Центра, Зеленский отметил, что в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

«Сегодня Украина на передовой, в том числе и на передовой борьбы с пропагандой», - отмечал глава государства.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

«Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением», - сказала она.

Во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак представляет работу Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013-2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО «Укрзализныця».

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании Центра противодействия дезинформации.

Данное решение было введено в действие указом главы государства от 19 марта №106/2021.