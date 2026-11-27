ZDOROVI організували міжнародне перевезення 5 тонн спеціального обладнання, медичних меблів, лікарських засобів і 20 ноутбуків із Франції для КНП «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради. Допомогу передав французький донор VILNA UKRAÏNA. Загальна вартість вантажу становить близько 1 млн грн.

Поставка покликана підтримати роботу медичного закладу, який продовжує надавати допомогу пацієнтам у прифронтовому Херсоні. Щомісяця в онкоцентрі отримують стаціонарну допомогу понад 100 пацієнтів.

Команда ZDOROVI забезпечила повний цикл міжнародної логістики: організувала перевезення вантажу з Франції, підготувала необхідну документацію, зареєструвала гуманітарну допомогу в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГУД) Мінсоцполітики та внесла інформацію про поставку до ERP-системи. Також провели перевірку медичного закладу відповідно до Політики верифікації ZDOROVI. Це необхідний етап, який допомагає переконатися, що допомога спрямовується до закладів, які її потребують і відповідають визначеним критеріям.

Поставка для Херсонського онкоцентру – частина ширшої роботи ZDOROVI з організації та координації допомоги для українських лікарень.

«Ми вже отримали допомогу, перевірили та перерахували всі позиції. Частину лікарських засобів уже почали використовувати в роботі закладу. Інші речі також дуже потрібні й стануть у пригоді під час підготовки нових відділень – хірургічного, хіміотерапії та паліативної терапії.

Зараз у центрі триває ремонт приміщень, тож ця допомога надійшла саме вчасно. Особливо відчутною її цінність буде в зимовий період: серед отриманого є одяг для медичних працівників, ковдри та інші необхідні речі, які допоможуть забезпечити комфортніші умови для роботи персоналу й перебування пацієнтів.

Для нас важлива кожна складова цієї поставки, адже так ми можемо облаштовувати відділення, забезпечувати щоденну роботу медичних команд і створювати належні умови для лікування людей на Херсонщині», – зазначає Ірина Сокур, директорка КНП «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради.

«Для ZDOROVI пріоритетно, аби міжнародна допомога не зупинялася на етапі домовленостей чи збору обладнання. Потрібно забезпечити перевезення, пройти всі необхідні процедури, перевірити отримувача та подбати, щоб допомога дісталася саме туди, де вона потрібна.

Особливо це важливо для медичних закладів прифронтових регіонів, які продовжують працювати в надзвичайно складних умовах. Підтримка Херсонського онкоцентру – це внесок у можливість і надалі надавати пацієнтам необхідну онкологічну допомогу. Ми вдячні партнерам, які долучаються до цієї роботи, і продовжуємо працювати над тим, щоб така підтримка була системною та адресною», – зауважує засновниця та директорка ZDOROVI Наталія Тулінова.

Для прифронтових лікарень, які працюють в умовах постійних викликів, своєчасна доставка необхідного обладнання має особливе значення. Від цього залежить можливість підтримувати роботу відділень і продовжувати надавати медичну допомогу людям.

ZDOROVI дякують VILNA UKRAÏNA за підтримку української медицини та співпрацю, завдяки якій необхідне обладнання вдалося доставити до Херсонського регіонального онкологічного центру.

Цей матеріал створено БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ» за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст є виключною відповідальністю БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ» і не відображає погляди урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.