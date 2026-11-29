У неділю, 29 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму місцями невеликий сніг та дощ. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на півдні країни пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов'ї до 22 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни 1-3° тепла; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу», – йдеться у повідомленні.

У Києві та області 29 листопада мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.