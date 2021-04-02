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В Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 19893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано – 5040 человек; летальных случаев - 433; 10287 человек выздоровели. Проведено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58944, методом ИФА - 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47219).

За все время пандемии в Украине заболели 1711630 человек; выздоровели - 1333370 человек; летальных случаев - 33679; проведено ПЦР-тестов - 8238849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

1 апреля привито 19097 человек, всего – 267 833 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
ForUm

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