Сегодня, 2 апреля, во время минометного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм одна из мин попала в гражданский дом в населенном пункте Красногоровка, сообщает пресс-центр ООС.

В результате обстрела осколочное ранение получил местный житель 1962 года рождения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение - в травматологическое отделение Марьинского ЦРБ города Курахово.

Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей.