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Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы так называемой «ЛНР».

По данным пресс-центра спецслужбы, возглавляемая злоумышленником группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.

По данным предварительного следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к НВФ боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО.

По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа.

Оперативники спецслужбы также установили, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван участниками НВФ, которым руководил подозреваемый.

Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти. Сотрудники СБУ в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили боевику о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным делам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора продолжается досудебное расследование.
ForUm

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