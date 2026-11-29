Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові призначення у військовій сфері за підсумками доповіді Павла Паліси. Відповідні рішення ухвалюватимуть спільно з міністром оборони України та головнокомандувачем Збройних сил України. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Обговорили з Павлом також і окремі кадрові питання у військовій сфері. Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ», — зазначив Зеленський.

Водночас президент не уточнив, яких саме посад стосуватимуться майбутні кадрові рішення.

Закупівля пікапів та забезпечення потреб військових

Під час доповіді Павла Паліси також обговорили ситуацію на фронті та актуальні потреби українських військових.

За словами Зеленського, наразі триває підготовка до продовження програми закупівель пікапів для військових у 2027 році. Зокрема, визначають необхідні обсяги закупівель та фінансування програми.

Президент наголосив на важливості подальшого забезпечення військових таким транспортом.

Посилення ППО та створення антибалістичної системи FREYJA

Паліса також доповів главі держави про результати комунікації з міжнародними партнерами щодо постачання в Україну засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого військового обладнання.

Окрему увагу приділили реалізації української антибалістичної програми FREYJA, зокрема пріоритетним напрямам роботи та відповідним домовленостям із європейськими виробниками.

«Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо», — наголосив Зеленський.