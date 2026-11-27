Три доби без світла, без централізованого водопостачання і 120 пацієнтів, яким потрібен регулярний гемодіаліз. Так генеральна директорка міської клінічної лікарні № 4 у Дніпрі Наталя Бут описала один із блекаутів, який пережила її команда. Лікарня перейшла на генератори, міський водоканал організував підвезення води. Усі 120 пацієнтів змогли продовжити лікування у своїй лікарні.

Наталя Бут пояснила, про що насамперед має подбати керівниця лікарні під час тривалого відключення.

«Щоб налагодити додаткове електроживлення, щоб була вода, навіть якщо вона привозна або вона технічно забезпечена заздалегідь. І це зв’язок», — розповіла вона.

У Харкові представники Охтирки порушили інше питання, від якого так само залежить безперервність допомоги: хто зможе підмінити медика, який місяцями працює під загрозою обстрілів і потребує перепочинку?

Ці дві історії прозвучали під час регіональних зустрічей у Харкові, Дніпрі та Херсоні, де команда ZDOROVI представила Асоціацію прифронтових лікарень. Об’єднання створили за ініціативи ZDOROVI, щоб медичні заклади прифронтових і деокупованих громад могли спиратися на досвід колег та спільно представляти свої інтереси перед державою й міжнародними партнерами. Самі медики пояснили, де така співпраця вже допомагає і які питання їм досі доводиться вирішувати поодинці.

Дніпро. Один із перших дзвінків — із Запоріжжя

На зустріч у Дніпрі приїхали представники медичних закладів Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей. Для декого з них співпраця почалася задовго до цієї зустрічі. Наталя Бут пригадала, як після обстрілу залізниці в Дніпрі їй однією з перших зателефонувала Анна Дуб із Запорізької міської ради. Йшлося про пасажирів потяга Одеса — Запоріжжя, серед яких були дорослі й діти. Бут запам’ятала слова колеги: «Ми приїдемо, заберемо своїх».

Сама Анна Дуб говорила про те, як важливо керівникам мати з ким порадитися. У Запоріжжі медики продовжують оперувати й приймати пацієнтів, коли через обстріли пошкоджені і лікарні, і домівки працівників. Рішення часто доводиться ухвалювати швидко. Можливість зателефонувати колезі й запитати, як його команда діяла за схожих обставин, — одна з причин, чому Дуб підтримує створення Асоціації.

Для Олексія Власова, генерального директора Регіонального медичного центру родинного здоров’я у Дніпрі, особливо важливий обмін досвідом між командами, які приймають поранених дітей. До його закладу щодня привозять дітей зі сходу України. Як організувати роботу, коли багатьом із них допомога потрібна одночасно, — питання, яке Власов хотів би розбирати з іншими керівниками.

У міській клінічній лікарні № 4 також є запит на навчання з невідкладних станів і стажування для хірургів та травматологів. За словами Наталі Бут, за підтримки ZDOROVI фахівці лікарні вже навчалися у Швеції й тепер застосовують цей досвід у Дніпрі. А представники Синельниківської міської лікарні звернули увагу на те, за яких умов фахівці взагалі зможуть залишатися в громаді. Заклад втрачає медиків, зокрема анестезіологів. Серед причин учасники назвали постійні обстріли, професійне виснаження та низьку оплату праці.

Харків. Як дати команді час на відновлення

Представники Охтирки пояснили, чому поряд із запитом на сучасне обладнання порушують питання ротацій. Для роботи з новою технікою потрібні підготовлені фахівці. А щоб лікар чи медсестра могли відновитися після тривалої роботи в умовах підвищеного ризику, у відділенні має бути колега, готовий їх підмінити. Тож серед пріоритетів закладу — навчання, ротації та соціальні гарантії для медиків.

«Ми щодня приймаємо пацієнтів, які постраждали від обстрілів. Це вибухові травми, це множинні травми», — розповів Руслан Врагов, генеральний директор Харківської обласної клінічної лікарні.

В окремі дні до лікарні надходять п’ятеро постраждалих, в інші — понад пів сотні. Команда надає їм допомогу й водночас відбудовує корпуси, пошкоджені обстрілами. Разом із колегами з інших лікарень Врагов хоче порушувати питання оплати медичних послуг і шукати способи зберегти фахівців, які працюють у цих умовах.

До обговорення у Харкові долучилися представники Харківщини, Сумщини, Донеччини та Луганщини. У Змієві серед першочергових потреб назвали відбудову укриття для працівників і пацієнтів. У Великобурлуцькій лікарні говорили про професійне вигорання та правовий захист персоналу. Директор Клінічної лікарні Святого Пантелеймона в Сумах Володимир Поцелуєв запропонував обговорити окремий коефіцієнт, який враховував би умови роботи лікарень поблизу фронту й допомагав їм утримувати фахівці.

У Златополі потреби лікарні змінюються щодня: від пального для генератора до захисту дороговартісного обладнання. Водночас місцеві фахівці мають досвід, яким готові ділитися, — вони можуть навчати колег реабілітації пацієнтів із бойовою травмою. Директорка Златопільської лікарні «Промінь» Ольга Грімова так описала майбутню спільноту: «Цю асоціацію я бачу як єдину живу структуру, яка об’єднує багато закладів. Відповідно, об’єднує багато проблем, але об’єднує і багато можливостей».

Херсон. Сьогодні потрібне обладнання, за кілька днів — пальне

Директорка Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Інна Холодняк пояснила, чому партнерам важливо залишатися на зв’язку із закладом. Сьогодні команді потрібне конкретне медичне обладнання, а вже за кілька днів найнагальнішою потребою може стати дизельне пальне. Постійним залишається завдання захистити дітей і працівників та продовжувати лікування під час обстрілів.

Змінюється й характер допомоги, якої потребують жителі області. Як розповіла директорка Департаменту здоров’я Херсонської ОДА Тетяна Карчевич, до лікарень частіше надходять люди з множинними травмами, зокрема з ушкодженнями голови та опорно-рухового апарату. Заклади перепрофілювали частину терапевтичних ліжок, збільшивши кількість хірургічних і реанімаційних. Для цього потрібне додаткове обладнання. Водночас хірургічні бригади, які забезпечують цілодобову допомогу, мають обмаль часу для повноцінного відпочинку.

Дитяча обласна лікарня вже отримувала від ZDOROVI обладнання й ліки, а її неонатологи проходили навчання. Тепер Інна Холодняк бачить можливість разом з іншими закладами подаватися на міжнародні гранти й звертатися до МОЗ та Національної служби здоров’я України. За її словами, одній лікарні буває складно привернути увагу до свого запиту. Коли ту саму потребу можуть пояснити колеги з кількох громад, стає зрозуміло, для скількох пацієнтів важливе рішення.

Про що домовилися під час поїздки

Під час регіональних зустрічей Асоціація підписала меморандуми про співпрацю з медичними закладами й департаментами охорони здоров’я. Серед партнерів — Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського, Херсонський регіональний онкологічний центр, Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних, Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА та Департамент з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Запорізької міської ради.

Менеджерка з розвитку Асоціації Тетяна Кузьменко окреслила напрями подальшої роботи: допомагати закладам залучати обладнання, ліки й резервне живлення, розширювати можливості для навчання та разом із медиками готувати пропозиції щодо фінансування лікарень у зоні підвищеного ризику.

У Дніпрі засновницю та директорку ZDOROVI Наталію Тулінову запитали, якою вона бачить Асоціацію за рік. Вона відповіла, що найбільше хоче миру. «І дуже сподіваюся, що ми приступимо до етапів відновлення і відбудови людей і закладів охорони здоров’я», — сказала Тулінова.

Станом на 27 листопада Асоціація прифронтових лікарень підписала щонайменше 21 меморандум про співпрацю.

Публікацію створено БО «БФ «НАГД «Здорові» за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю БО «БФ «НАГД «Здорові» та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.