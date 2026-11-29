Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ встановили новий тижневий рекорд бойової роботи. Протягом минулого тижня бійці підрозділу уразили 4932 російських військових. Про це в суботу, 28 листопада, повідомили у Службі безпеці України.

Серед втрат окупаційної армії:

3314 військових ліквідовано;

1618 окупантів поранено.

«Такі рекорди не встановлюються самі по собі. За кожним із них — професіоналізм, злагодженість і щоденна робота тих, хто захищає державу», — наголошують у Службі безпеки України.

Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ є одним із ключових спецпідрозділів України, який виконує бойові завдання в умовах повномасштабної російської агресії. Його діяльність є важливою складовою спільної роботи Сил оборони України, спрямованої на послаблення військового потенціалу противника.

Новий показник перевищив попередній рекорд спецпідрозділу, встановлений лише тижнем раніше, 21 листопада. Тоді бійці «Альфа» уразили 4333 російських військових: 2838 ліквідували та ще 1495 дістали поранення.