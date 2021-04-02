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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1164 больных коронавирус. Умерли 46 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в столице 3495 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 164 605», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 189 больных коронавирусом – это самое большое количество за все период пандемии. А также  546 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попали 735 человек.

Выздоровел за сутки в Киеве 571 человек. Всего коронавирус преодолели 106 788 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили Оболонском районе – 180, в Дарницком – 160, в Днепровском районе - 150 случаев.

«Подчеркну еще раз: количество госпитализированных пациентов увеличивается. И у нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии. Тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4532 больных коронавирусом. Из них 40 детей. 3116 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3708 человек. Под аппаратами ИВЛ - 60 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 81 процент», - отметил Кличко.

 
ForUm

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