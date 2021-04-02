Единоличникам, которые самостоятельно обрабатывают собственные земельные участки общей площадью более 2 га и получают доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, необходимо подавать декларации об имущественном состоянии и доходах, заявили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных земельных участках площадью более 2 га, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%.

Предельный срок подачи налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах - 30 апреля, а оплатить задекларированные суммы НДФЛ и военного сбора необходимо гражданам до 1 августа 2021 года.

Физические лица, которые единолично обрабатывают земельные участки (паи) и получают доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, имеют возможность осуществлять такую ​​деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, зарегистрировавшись субъектами хозяйствования - физическими лицами предпринимателями, с уплатой соответствующих налогов и сборов в бюджет и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование – в соответствующие целевые фонды, согласно требованиям действующего законодательства.

Напомним, порядок налогообложения доходов, полученных физическими лицами от продажи сельскохозяйственной продукции, регулируется пп. 165.1.24 ст. 165 НКУ.

В частности, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной, откормленной, выловленной, собранной, изготовленной, непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему в размерах, установленных Земельным кодексом Украины для ведения:

- садоводства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки) и/или для индивидуального дачного строительства. При этом если владелец сельскохозяйственной продукции имеет еще земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), но не использует их (сдает в аренду или обслуживает), полученные им доходы от продажи сельскохозяйственной продукции не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

- личного сельского хозяйства и/или земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), совокупный размер которых не превышает 2 гектара.

При этом размер земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта 165.1.24, а также размер выделенных в натуре (на местности) земельных долей (паев), которые не используются (сдаются в аренду, обслуживаются), не учитываются.