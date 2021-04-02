В Запорожье с субботы, 3 апреля, усиливаются карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщил мэр города Владимир Буряк.

«Жесткость карантина вводится с субботы 3 апреля. Опережая ваши вопросы и претензии «нельзя было предупредить заранее?» отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун мы сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства», - написал он в Facebook.

По его мнению, «сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того чтобы они смогли быстрее вернуться к нормальной жизни».

Так, с 3 апреля в Запорожье:

- кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6.00 до 20.00 с соблюдением всех карантинных норм; в субботу и воскресенье можно работать только «навынос»;

- запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;

- спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;

- будут работать только продовольственные рынки;

- запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией и тому подобное;

- продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Более детальная информация о перечне ограничений будет обнародована в протоколе городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По данным мэра, за прошедшие сутки в городе - 455 новых случаев коронавируса; 11 смертельных случаев, заполнение больничных коек для взрослого населения – 82%. Кроме того, значительно увеличилось количество тяжелых случаев.