У суботу, 28 листопада, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Шевченківський район Києва зросла до чотирьох людей. Серед них — п’ятирічний хлопчик. Двох поранених медики госпіталізували. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Четверо постраждалих у Шевченківському районі. Серед них пʼятирічний хлопчик. Двох поранених медики госпіталізували», — зазначив мер.

Внаслідок російської атаки на Київ у Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків безпілотника. Пошкоджено кілька житлових будинків, також сталося загоряння автомобілів на парковці.

«У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння автівок на парковці. Екстрені служби прямують на місце», — повідомляв Кличко.

У Шевченківській РДА уточнили, що внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено кілька житлових будинків.

На місці працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Згодом Віталій Кличко повідомив про падіння уламків російського безпілотника на територію дитячого садка у Шевченківському районі. Внаслідок атаки вибито скління вікон у будівлі дошкільного навчального закладу та розташованому поруч п’ятиповерховому житловому будинку.

Спочатку міський голова повідомив про одну постраждалу людину. Згодом мер уточнив, що постраждав п’ятирічний хлопчик, якого госпіталізували медики.

У Солом’янському районі столиці внаслідок російської атаки загинула жінка. Її тіло виявили під завалами двоповерхової адміністративної будівлі, яка зазнала часткового руйнування через падіння уламків ворожого безпілотника.

«У Соломʼянському районі уламки ворожого БпЛА впали на двоповерхову адмінбудівлю. Сталося часткове руйнування будівлі. Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами», — зазначив міський голова.

Крім того, внаслідок російської атаки безпілотників у Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Міський голова Віталій Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням у деяких районах столиці.