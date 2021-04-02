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Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Рад поговорить с президентом США Джо Байденом. Украина ценит поддержку Соединенных Штатов Америки на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
ForUm

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