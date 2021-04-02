Печерский районный суд Киева отложил до 7 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому из-за его неявки на заседание.

«Заседание перенесено на 7 апреля, так как Тупицкий не пришел», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Офисе генерального прокурора Украины в пятницу.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупикого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не «пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств».

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении Касминина судьей Конституционного суда».