На координационном совещании с участием президента Владимира Зеленского в рамках подготовки ко встрече в «нормандский формате» утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований». Депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ.

Украина настаивает, что переговоры в «нормандском формате», которые состоятся 9 декабря, ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП.

Национальное антикоррупционное бюро задержало кума директора ГБР Романа Трубы, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

Детективы НАБУ сообщили Щербине о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации.

Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую на отрасль.

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» сейчас менять не будут. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики», фигуранта дела о крушении малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха.

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей.

Президент Владимир Зеленский объявил о старте новой государственной программы для украинцев, находящихся за рубежом с целью их возвращения на Родину.

Владимир Вятрович принес присягу перед Верховной Радой.

Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение экологического стандарта «Евро-6» при импорте и производстве транспортных средств до 2025 года.

АО «Укртранснафта» и российское ОАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Бориспольская местная прокуратура сообщила охраннику Олега Ляшко о подозрении в пособничестве при нападении на народного депутата Андрея Геруса.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.

В Богучарском районе Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали восемь граждан Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла досудебное производство после публикаций в СМИ относительно обнародования аудиозаписи разговора вероятно депутата от «Слуги народа» Корявченкова с полицией Кривого Рога.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 70 млн грн.