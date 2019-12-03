Сегодня, 3 декабря, АО «Укртранснафта» и российское ОАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года, сообщает пресс-служба Укртранснафты.

Документ подписали генеральный директор Укртранснафтаы Николай Гавриленко и вице-президент Транснефти Сергей Андронов в рамках Международной конференции «Энергетика в 21 веке» (г. Загреб, Республика Хорватия). Во время встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между компаниями.

Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО «Укртранснафта» - НАК «Нафтогаз Украины» от 27 ноября 2019 года.

Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

При этом базовые принципы сотрудничества между АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

В компании подчеркнули, что заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочное стабильный источник доходов Укртранснафты.