Национальное антикоррупционное бюро задержало кума директора ГБР Романа Трубы, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источники в НАБУ, Генпрокуратуре и Офисе президента.

Как сообщается, Щербина пытался «продать» закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа.

Отмечается, что он представлялся руководителем патронажной службы директора ГБР, хотя это не соответствует действительности. Он раздавал визитки с упомянутой должностью.

На данный момент сотрудники НАБУ проводят обыски у Щербины.

При этом проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно Трубы.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отметил, что задержание Щербины – это еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

«Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются», - написал Зеленский.

Глава украинского государства призвал народных депутатов поддержать «важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований».

По данным источников издания «Новое время», сообщником Щербины мог быть человек по фамилии Шевченко. Их якобы задержали при получении половины оговоренной суммы.

Игорь Щербина — экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014—2015 годах. Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.