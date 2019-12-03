Глава МИД Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе. Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News в Лондоне.



«Я даже придумал слово – Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим, надеемся на это», - сказал Пристайко.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров не предусматривает приглашение стран-партнеров.

«Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО. Хочу напомнить, что мы вообще стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. Об этом я хочу напомнить лидерам», - сказал министр. Так же Вадим Пристайко в Twitter назвал главным ожиданием от встречи в «нормандском формате» вывод войск РФ из Украины. «Наше главное ожидание от «нормандского саммита» и любых других форматов - это то, что я называю #RUxit - мы хотим, чтобы Россия и российские войска покинули Украину», - заявил он.

Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предыдущее решение МИД этого не делать. Он должен принять участие в панели под названием «От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел. Встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.