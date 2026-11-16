Російські окупанти на лівобережжі Херсонської області облаштовують підземні тунелі завдовжки до 150 метрів, щоб наблизитися до позицій українських військових. За оцінками ЗСУ, такі ділянки охоплюють 20–30% території Лівобережжя. Про це розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ полковник Алім Керімов.

За його словами, росіяни вдаються до підземного будівництва на ділянках, де українські військові контролюють повітряний простір і не дозволяють противнику наближатися до позицій відкритою місцевістю.

Йдеться про окремі відрізки тунелів завдовжки від 50 до 150 метрів. Вони утворюють своєрідні лабіринти, якими окупанти намагаються непомітно пересуватися. Такі укриття українські військові виявляють і знищують.

Керімов зазначив, що російські війська перейшли від класичних штурмів до гібридної війни, посиливши артилерійські, авіаційні та дронові атаки, зокрема по цивільному населенню. За його даними, якщо у 2025 році противник здійснював до 700 штурмових виходів, то нині їхня кількість скоротилася до 150–200 на рік. Також суттєво зменшилася активність російських човнів: торік зафіксували близько 200 виходів, тоді як за перше півріччя цього року — лише 22.

Окремо офіцер повідомив, що в серпні 30-й корпус морської піхоти зафіксував понад 26 тисяч ударів російських дронів за місяць. Водночас українські морські піхотинці продовжують утримувати позиції на островах і лівобережжі Херсонщини та поступово просуватися вглиб окупованої території.

За словами Керімова, військові закріплюються на нових рубежах, проводять ротації та передають позиції після просування на наступні визначені ділянки. Точних населених пунктів і координат офіцер не розкриває.

Як повідомляло раніше ForUa, у Херсоні залишаються близько 65 тисяч людей.