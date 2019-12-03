Владимир Вятрович принес присягу перед Верховной Радой. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что 14 ноября 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Вятровича, по избирательному списку политической партии «Европейская солидарность».
Напомним, 12 ноября Верховная Рада согласовала досрочное прекращение полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко. Народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, после того как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука, станет Владимир Вятрович.
Бывший директор Украинского института национальной памяти заявил, что идет в Верховную Раду останавливать «русский мир».
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