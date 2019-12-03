Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП, сообщают «Схемы».

Отмечается, что немецкий суд должен вынести решение о его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем просили в НАБУ. Кроме этого Онищенко должны избрать меру пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции.

В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат бывшего депутата Олег Ищенко в комментарии журналистам ответил, что не готов комментировать информацию о задержании экс-депутата.

Ранее Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.