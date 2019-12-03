В Богучарском районе Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами.

«В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса», - сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы МВФ РФ, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

«Движение в сторону юга ограничено. ДТП произошло в условиях снегопада», - уточнили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС представитель центра медицины катастроф, в аварии пострадали 17 человек. «Автобус Запорожье - Ростов. Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 - в легкой», - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП пострадали 14 граждан Украины.

Замглавы администрации Богучарского района Юрий Величенко уточнил, что большинство пассажиров продолжили поездку на попутных автомобилях. «Сейчас мы вызвали погрузчик, два крана, наша задача - до того, как стемнеет, поставить автобус на колеса и убрать с места ДТП. Люди разъехались, три человека ждут, пока поднимут автобус, так как их вещи придавлены. Им отдадут вещи, посадят на попутные машины, и они уедут. Кто мог, те уже уехали, а остальных часа через полтора-два отправим», - сообщил Величенко, добавив, что среди пострадавших детей нет. По словам замглавы районной администрации, водитель не пострадал. «[Он] не ранен. Говорит, что скользко стало», - добавил Величенко.