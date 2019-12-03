По согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупцинного бюро сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба САП.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро задержало кума директора ГБР Романа Трубы, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.