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Бориспольская местная прокуратура сообщила охраннику Олега Ляшко о подозрении в пособничестве при нападении на народного депутата Андрея Геруса.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, во вторник, 3 декабря, заместитель прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.  

«По данным следствия, 6 ноября текущего года подозреваемый совместно с бывшим народным депутатом в помещении международного аэропорта «Борисполь» способствовал совершению преступления против действующего народного депутата Украины», - говорится в сообщении.

Прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об избрании Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства

Прокуратура Киевской области обжаловала в Киевском апелляционном суде решение отпустить лидера  Ляшко на поруки.
ForUm

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