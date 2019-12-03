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Руководство НАК «Нафтогаз Украины» сейчас менять не будут. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Радио Свобода.

«Именно по «Нафтогазу» нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было искажено. Относительно «Нафтогаза» никакого процесса нет – ни по наблюдательным советам, ни по руководству», - отметил Милованов.

2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Кабинет Министров Украины принял «политическое решение» сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности «Нафтогаза» и «Укрэнерго». Министр добавил, что действующие руководители компаний смогут участвовать в конкурсе.

Позже исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал, что «не видит ничего плохого» в смене руководства компании через конкурс.

Председатель правления национальной энергетической компании «Нафтогаз» Андрей Коболев отметил, что не видит смысла реагировать на заявление чиновника.
ForUm

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