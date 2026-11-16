Європейський Союз не визнаватиме окуповані Росією українські території, наполягає на відповідальності Москви за воєнні злочини та виплаті компенсацій за завдані Україні руйнування. Ці та інші умови для Росії знову перелічила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Про це вона заявила 16 листопада після зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Брюсселі.

За словами Каллас, Москва має поважати суверенітет і територіальну цілісність України, її незалежність та право самостійно обирати міжнародні союзи. Серед інших вимог ЄС — повернення українських дітей, депортованих Росією, притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини, відшкодування завданих збитків, а також припинення російських диверсій і кібератак у європейських країнах.

Очільниця дипломатії ЄС наголосила, що європейці не погодяться обговорювати нову архітектуру безпеки континенту, поки триває війна. Спершу, за її словами, має бути припинення вогню, потім — мирна угода, і лише після цього можна переходити до ширших питань безпеки.

Каллас пояснила, що перелік вимог до Москви готували спільно з міністрами закордонних справ держав Євросоюзу. Вона нагадала, що ще в лютому 2026 року запропонувала країнам-членам ЄС сформувати максималістську позицію на випадок переговорів із Росією.

За словами Каллас, під час підготовки до переговорів важливо спочатку визначити максимальні цілі, а також окремо — можливі поступки та питання, щодо яких компроміс неприпустимий. Вона підкреслила, що ці межі не повинні обговорюватися публічно.

Каллас також відкинула російські претензії на перегляд європейського безпекового порядку. За її словами, Москва прагне розділити Україну, послабити НАТО та отримати право вето на рішення, що стосуються безпеки Європи. Такі вимоги вона назвала неприйнятними.

Раніше, за повідомленнями Радіо Свобода, під час переговорів в Абу-Дабі Росія знову висунула ультимативні вимоги, які адресувала США та НАТО наприкінці 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, як писала 13 листопада газета The New York Times із посиланням на російський документ, Москва вимагає відвести війська та військову інфраструктуру НАТО до позицій 1997 року — до розширення Альянсу на країни Центральної та Східної Європи. Кремль також наполягає на припиненні подальшого розширення НАТО та його військової діяльності в Україні й інших країнах регіону.

Початковий перелік вимог, який Каллас запропонувала Євросоюзу в лютому 2026 року, передбачав, зокрема, скорочення російської армії, виведення російських військ із Білорусі, України, Молдови, Грузії та Вірменії, виплату репарацій Україні, а також припинення російських диверсій, кібератак і втручання у вибори в європейських країнах.