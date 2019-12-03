Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение экологического стандарта «Евро-6» при импорте и производстве транспортных средств до 2025 года.

За принятия законопроекта в первом чтении проголосовали 360 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. За принятие закона в целом проголосовали 256 депутатов, сообщает УНИАН.

Докладывая по законопроекту о внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств» (№2078-1), народный депутат Марьян Заблоцкий сообщил, что законопроект отсрочивает введение требования экологического стандарта «Евро-6» до 2025 года.

«Это позволит спасти остатки украинского автопрома… Если мы внедрим стандарт «Евро-6», то можно забыть о возрождении заводов. Также, норма распространяется на импорт и, если мы не примем этот закон, то авто подорожают», - сказал он.