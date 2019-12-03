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Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 70 млн грн.

Об этом сообщает «Слово і Діло».

«С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно!» - написал в Facebook сам Альперин.

Напомним, 27 ноября НАБУ задержало Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал «крестным отцом» контрабанды в Украине.

В тот же  день детективы лично вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену.

26 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении десяти лицам, среди которых - семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.

Эпизод, в причастности к которому подозреваются лица - один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн.
ForUm

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