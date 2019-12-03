также в разделеПолитика
Пристайко на саммите НАТО заговорил о Ruxit
Рада досрочно прекратила полномочия двух надепов из СН 7
Аваков: Зеленский созывает СНБО перед «нормандской встречей» 15
Володин: Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств в Украине 22
Столтенберг о России: У НАТО нет списка врагов 12
Медведчук призвал украинцев безотлагательно воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка 169
Зеленский решил бороться против «воров в законе» 69
Скубченко: Одно интервью Медведчука в 1000 раз информативнее, чем весь многочасовой марафон Зеленского 38
Милованов: Менять руководство «Нафтогаза» сейчас не будут 59
Вятрович принес присягу нардепа 22
САП открыла дело на «Юзика» 127
МИД вызвало «на ковер» после Венгрии 38
Зеленский обещает масштабное снижение тарифов на отопление 96
В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине 85
Зеленский: Не хочу, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав 28
Медведчук: Думаете, Зеленский не знает, как на Донбассе относятся к вступлению в НАТО? Знает 95
У Путина ответили на идею Зеленского привлечь США к обсуждению вопроса Крыма 134
The World News Monitor: Медведчук считает, что Украина крайне рискует остаться без транзита российского газа 27

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

За законопроект проголосовало 250 депутатов. Из них 224 депутата «Слуги народа», 2 депутата ОПЗЖ, 1 голос дала группа «За будущее», 18 депутатов «Голоса», 5 внефракционных, сообщает Украинская правда.

К законопроекту было подано более 300 поправок.

В частности, депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосовали 334 депутата.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия с заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Ранее адвокаты семей Героев Небесной сотни заявили, что следствие по делам Майдана остановилось с 20 ноября из-за того, что Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

С 20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично – Госбюро расследований, частично - НАБУ.

22 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренных парламентом поправок к законопроекту о ГБР.

На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января следующего года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
59
Теги