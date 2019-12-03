Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

За законопроект проголосовало 250 депутатов. Из них 224 депутата «Слуги народа», 2 депутата ОПЗЖ, 1 голос дала группа «За будущее», 18 депутатов «Голоса», 5 внефракционных, сообщает Украинская правда.

К законопроекту было подано более 300 поправок.

В частности, депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосовали 334 депутата.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия с заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Ранее адвокаты семей Героев Небесной сотни заявили, что следствие по делам Майдана остановилось с 20 ноября из-за того, что Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

С 20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично – Госбюро расследований, частично - НАБУ.

22 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренных парламентом поправок к законопроекту о ГБР.

На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января следующего года.