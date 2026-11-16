Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард відкинула повідомлення про можливі вимоги Москви щодо зміни статусу Фінляндії в НАТО та майбутнього України. Вона наголосила, що вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу став прямим наслідком російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це Стенергард заявила журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн.

Коментуючи інформацію про нібито вимоги Владіміра Путіна щодо європейської безпеки, шведська міністерка зауважила, що не чула про офіційне висунення таких умов. Водночас повідомлення, які з'явилися в медіа, вона назвала чутками й абсурдними припущеннями.

Стенергард нагадала, що рішення Стокгольма та Гельсінкі приєднатися до НАТО було ухвалене після початку повномасштабної війни Росії проти України. За її словами, саме дії Кремля призвели до розширення Альянсу на північ Європи.

«Те, що Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, стало наслідком повномасштабного вторгнення Росії. Це Путін сам спричинив», — заявила очільниця шведського МЗС.

Вона також підкреслила, що НАТО є оборонним союзом і не прагне війни, однак має підтримувати достатній військовий потенціал для стримування загроз і захисту держав-членів.

Заява Стенергард пролунала після публікації німецького видання Bild про нібито російські пропозиції щодо врегулювання війни. За інформацією журналістів, Москва начебто пропонувала вивести свої війська з невизнаного Придністров'я та забрати ядерну зброю з Білорусі в обмін на вихід Фінляндії з НАТО.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Росія висувала вимоги про вихід Фінляндії чи будь-якої іншої держави зі складу Альянсу під час переговорів щодо завершення війни проти України.