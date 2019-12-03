Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц регулятора и их семей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина - на рассвете группа неизвестных людей у ​​моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег с НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с обидами возле моего дома», - написал она.

Родкова также сообщила, что 2 декабря в поселке под Киевом, где живет глава НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, которые стоят возле стен НБУ, с громкоговорителями и акустической системой.

Также, по ее словам, в Киеве к подъезду дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1+1».

«Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Потом они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ «коррупционного гнезда», которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги возле нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой», - подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

«То есть террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут.

Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать», - добавила она.

Напомним, Правление Национального банка Украины заявило о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.

25 ноября митингующие возле Национального банка пытались прорваться в здание учреждения. В митинге участвовали работники с предприятий олигарха Игоря Коломойского.

Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, продолжающиеся под зданием учреждения, проплачены.