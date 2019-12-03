Президент Владимир Зеленский объявил о старте новой государственной программы для украинцев, находящихся за рубежом с целью их возвращения на Родину. Об этом идет речь в новом видеообращении президента, опубликованном во вторник, сообщает УНИАН.

Программа «Возвращайся и оставайся», как пояснил Зеленский, будет предусматривать доступные кредиты для собственного дела - для желающих начать или расширить бизнес.

В зависимости от суммы дохода и количества наемных работников ставка составит 5%, 7% или 9%. Другие детали программы, как анонсировал президент, будут объявлены позже.

«Давайте строить успешную и процветающую Украину», - заявил он.

Напомним, 13 августа президент подписал указ № 594 по вопросу упрощения получения гражданства Украины отдельными категориями лиц.

Документом освобождаются от необходимости представления обязательства прекратить иностранное гражданство лица, которые являются гражданами Российской Федерации и подвергаются преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности и подают ходатайство о приобретении гражданства Украины.